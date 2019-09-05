حكومة الأنبار تكشف حقيقة وجود قاعدة عسكرية إيرانية على الحدود مع سوريا

كشفت الحكومة المحلية في محافظة الأنبار، الأربعاء، حقيقة وجود قاعدة عسكرية إيرانية على الحدود العراقية – الايرانية.

وقال المتحدث باسم مجلس الأنبار عيد عماش، ان “الانباء التي تحدثت عن وجود قاعدة عسكرية إيرانية على الحدود مع سوريا غير صحية، ما توجد من ثكنات عسكرية هي تابعة للحشد الشعبي، ولا توجد اي قاعدة ايرانية لو لغير دول على الحدود”.

وبين عماش انه “لا نعرف هل يوجد مستشارين إيرانيين داخل ثكنات الحشد الشعبي ام لا، فليس لدينا اي معلومة او معلومات ما يوجد داخل هذه الثكنات، لكن نحن نرفض اي تدخلات خارجية من اي دولة كانت بالشأن العراقي الأمني او السياسي”.

فيما كشفت صور التقطتها الأقمار الاصطناعية الإسرائيلية قيام إيران ببناء قاعدة عسكرية جديدة على الحدود السورية – العراقية، يدل حجمها على أنها بصدد استيعاب الآلاف من الجنود، وفقًا لمزاعم موقع ”واللا“ وصحيفة ”يسرائيل هيوم“ وغيرهما.