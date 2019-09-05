حلبجة تعلن رسميا بيع لوحات تسجيل السيارات للعراقيين كافة وتؤكد منع رقم

اعلنت الحكومة المحلية في محافظة حلبجة في اقليم كوردستان يوم الاربعاء عن فتح باب التسجيل امام الراغبين بشراء لوحات تسجيل السيارات التي تحمل رقم المحافظة.

وقدّر القائمون على المزاد في حلبجة لوحة التسجيل التي تحمل رقم (1) بمليار دينار عراقي واللوحات من 2 – 9 سعر الواحدة منها 600 مليون دينار، وان يدفع الراغبون بالاشتراك بالمزاد دفع ما نسبته 20% كعربون للأسعار المقدرة.

وقال رئيس الحكومة المحلية آزاد توفيق في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع مدير شرطة مرور حلبجة العميد حسن عبدالله، اليوم، “نعلن انه من تاريخ 27/8/2019 وحتى 15/9/2019 ابواب التسجيل ستكون مفتوحة امام المواطنين العراقيين كافة لشراء لوحات تسجيل السيارات التي يبدأ تسلسلها من رقم 1 والى الرقم 9”.

واضاف انه “في يوم الاثنين المصادف 16/9/2019 وفي الساعة العاشرة صباحا ستنطلق مزايدة علنية لبيع تلك اللوحات للمواطنين الذين سجلوا اسماءهم وفق التعليمات القانونية التي وضعتها مديرية مرور حلبجة”.

من جهته قال العميد عبد الله خلال المؤتمر ان “لوحة التسجيل التي ليست لبيع هي التي تحمل رقم 1988″، مبينا ان هذا التاريخ يحمل شؤما بالنسبة لمحافظة واهالي حلبجة وقد طالبنا باستثناء ذلك الرقم وألّا يتم بيعه وسيتم عرضه في متحف حلبجة”.

وطالبت مديرية المرور العامة في محافظة حلبجة في شهر تموز الماضي وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان بعدم منح اللوحة رقم 1988 لأي عجلة يتم تسجيلها.

وكان النظام السابق للعراق قد قصف مدينة حلبجة بالسلاح الكيمياوي في عام 1988 ليقتل على اثره قرابة 6000 شخص غالبيتهم من النساء والاطفال والشيوخ.