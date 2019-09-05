خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا …وزير الهجرة : الوزارة واللجنة العليا تعملان على تشجيع النازحين على العودة الطوعية وترفضان اية عودة قسرية

ترأس وزير الهجرة والمهجرين السيد نوفل بهاء موسى اجتماع اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين (الجلسة ١٤٣) الذي عقدته اللجنة في المركز الثقافي النفطي بالعاصمة بغداد ، وجرى خلال الاجتماع مناقشة المقترحات التي تقدمت بها عدد من الجهات المعنية لغرض تسهيل عمل اللجنة ووضع ضوابط لاغاثة العوائل النازحة والمتبقية في المخيمات وتأمين متطلباتهم الضرورية .

وأوضح السيد الوزير ان الوزارة واللجنة العليا تعملان على تشجيع النازحين على العودة الطوعية وترفضان اية عودة قسرية ، مؤكدا ضرورة التصدي للاشاعات المغرضة التي تبثها بعض الجهات المستفيدة من بقاء المخيمات وملف النزوح والتي تعمل بصورة استفزازية وتبعث بروح السلبية لدى المواطنين .

واضاف سيادته ان اجتماع اللجنة العليا لاغاثة وايواء النازحين تمخض عن عدة قرارات بضمنها تشكيل اربع لجان من الوزارة واللجنة العليا لاربع محافظات للاطلاع والتعرف على آلية صرف المبالغ التي حولت اليها من ميزانية الوزارة ، مطالبا في الوقت نفسه جميع المحافظات التي تعرضت الى هجمة داعش الارهابية ان تنهض بواقعها والاسراع باعادة اعمار مناطقها لاسيما البنى التحتية لتشجيع النازحين على العودة الى مناطق سكناهم الاصلية ، مبينا ان اللجنة قررت ايضا تخصيص 200 لتر من مادة النفط الابيض لكل عائلة نازحة داخل وخارج المخيمات وعلى اربع دفعات اعتبارا من شهر ايلول الجاري وعن طريق البطاقة الوقودية ، الى جانب توجيه وزارة الصحة للاسراع بفحص مفردات السلة الغذائية وخلال مدة اقصاها ١٥ يوما .