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خلال جلسة خاصة بكيفية إنتاج فيلم أنيميشن قصيرت:

الرسوم مؤثرة في إنتاج فيلم أنيميشن… ولدت الرسوم المتحركة مع الإنسان

وفقا لما نقله المكتب الإعلامي الخاص بالمهرجان الدولي لأفلام الأطفال و اليافعين بنسخته ال-32، فقد تم إقامة الجلسة الخاصة بكيفية إنتاج فيلم أنيميشن قصير خلال اليوم الرابع من المهرجان الدولي لأفلام الأطفال و اليافعين بنستخته ال-32، بحضور «ألكسندر أتانه»Alexandre Athané في المكتبة المركزية لمدينة إصفهان.

صرح ألكسندر أتانه ضمن بداية هذه الجلسة، و التي أقيمت بحضور محبي إنتاج الأنيميشن في مجال الأطفال و اليافعين، حيث قال: أعيش في فرنسا، و قد حصلت على جائزة أفضل أنيميشن لمهرجان إصفهان ضمن النسختين السابقتين.

تابع فيما يخص حضوره المجدد لهذه النسخة من المهرجان: طلب مني الحضور و إن لم يكن لي فيلما للتنافس في المهرجان، ولکن للمجيء إلى إصفهان لعقد ورشة عمل للمهتمين بهذا المجال.

وصرح هذا المنتج الفرنسي بما يتعلق بتلقيه هذه المهنة و عمله فيها، حيث قال: إن إنتاج الأنيميشن هو عمل متعدد الأبعاد و يتطلب منك معرفة أقل ما يتعلق بالتكنولوجيا ، أدوات التصوير السينمائي الحديثة ، المعرفة و مهارات الإخراج . للرسوم المتحركة تاريخ طويل للغاية ، يعود إلى الوقت الذي كان فيه البشر الأوائل يرسمون الحيوانات على جدران الكهوف ، كما لا يزال الكثير منهم على قيد الحياة . و بعد هذا الموضوع، سنتوصل إلى أن قاعدة الأنيميشن تعتمد على الرسم . لطالما كان هناك دفتر في يدي، حيث عندما كان ينتابني الإحساس في إستطاعتي على الرسم، كنت أباشر في الرسم بدون تردد .

و ذكر فيما يخص علاقة السينما بالأنيميشن: الأنيميشن عبارة عن حركة للصور و الرسوم، و لكن السينما و الأفلام ليس لهم ربط بهذا . يوجد كتيب يسمى Feedbook، وهو مليء بالرسومات المؤطرة، حیث يمكنك إنتاج رسوم متحركة مرسومة باليد بالإستعانة بهذه الرسومات . و بعد هذه التوضيحات، أصبح بمقدوركم معرفة القدر المطلوب من الرسومات لأنتاج فيلم أنيميشن . و بالنسبة لي ففي فيلمي الاول، قمت برسم 10 ألاف رسمة لكي يتسنى لي الإستفادة منها في الفيلم .

و أردف هذا المخرج لأفلام الأنيميشن حول تجاربه الشخصية الأولى عند دخوله هذا المجال قائلا: عن نفسي، فقد شرعت من خلال مجموعة الـ Feedbook خاصتي بالعمل فيها و إنتاجها، و هذا ساهم في بداية عملي لإنتاج أفلام الأنيميشن للأطفال . كما إن كنت تملك ذهنا منفتحا و قويا، فإن إنتاج الأنيميشن سيكون ممتعا للغاية . بإمكاني القول أن إنتاج الرسوم المتحركة، بإمكانه أن يغذي عقلك في أي سياق آخر.

و أوضح ألكسندر اتانه بما یتعلق بالبدأ بفكرة إنتاج انيميشن و العمل عليها حتى تصل إلى مرحلة البناء، حيث صرح: للبدء في وضع الفكرة الأولية و إنتاج الانيميشن، ليس من الضروري أن يكون هنالك مخلوقا حيا لإختيارك الموضوع . إن عالم الرسوم المتحركة أوسع بكثير مما تتخيل ، ويمكنك حتى التفكير في أشياء كثيرة للبدء بفكرة الانیمیشن، ولكن النقطة المهمة هي قصة الأنيميشن . عليك أن تقضي كل وقتك في الفكرة الأساسية وراء قصة الأنيميشن الخاصة بك.

وتابع قائلا: و نصيحتي لكم، هي أنه في بداية عملكم قوموا بالرسم و التصميم . كما أن هذه التجربة و الخطأ ستساهم في إيقاظ إبداعكم و ستكون عاملا في مساعدتكم . و هذا الموضوع تابع لأحاسيسكم، حيث اسمحوا لأحاسيسكم بمساعدتكم في الإتجاه على الطريق الصحيح . و بإمكان الإحساس و الإبداع الخاص بكم، أن يلهمكم أفكارا لم يستطع أحدا من قبل الوصول إليها حتی الان.

خلال تكملة لهذه الجلسة، قام اتانه بعرض فيلمي الأنيميشن خاصته، كما أشار إلى كيفية إنتاجها و الوقت الذي صرفه على كل قسم، بالإضافة لتوضيحه أن الأمر قد إستغرق سنوات لكل قسم من أفلامه.

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