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دائرة حكومية في السليمانية تتعرض لإطلاق نار وحكومة الاقليم تتوعد المنفذين

اعلنت وزارة البلديات والسياحة في حكومة اقليم كوردستان يوم الاربعاء عن اتخاذها اجراءات قانونية بحق المتجاوزين، والمذنبين على خلفية تعرض مبنى مديرية قسم ازالة التجاوزات في بلدية السليمانية الى اطلاق نار.

وافادت الوزارة بتسجيلها حالات اعتداء في الايام الماضية طالت موظفين في بلدية السليمانية اخرها تعرض المديرية المذكورة الى اطلاق نار.

وبشأن التظاهرات التي نظمها موظفو الوزارة امس في مدينة السليمانية والتي طالبوا فيها بتوفير الحماية اللازمة لهم، وتطبيق القانون رقم 3 لسنة 2018 فإن الوزارة ادانت و”بشدة الاعتداء والعمل الاجرامي المتمثل بإطلاق النار على موظفيها”.

واعربت الوزارة ايضا في بيانها عن دعمها مطالب المتظاهرين اضافة الى لجوئها الى السبل القانونية لحماية الموظفين والعثور على المتهمين لتقديمهم الى محاكم الاقليم لينالوا جزاءهم العادل.

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