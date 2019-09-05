رسالة رئيس المؤسسة السينمائية الموجهة لمهرجان أفلام الأطفال و اليافعين

نضارة و إزدهار البلد مع سينما الأطفال

أكد رئيس مؤسسة الأمور السينمائية و السمعية البصرية عبر رسالة عن مدى أهمية الأطفال و اليافعين في هذا الصدد.

وفقا لما نقله المكتب الإعلامي الخاص بالمهرجان الدولي لأفلام الأطفال و اليافعين، فإن الدکتر «حسين إنتظامي»، رئيس مؤسسة الأمور السينمائية و السمعية البصرية، قد أعرب عن أمله عبر رسالة مع بداية إفتتاح المهرجان الدولي لأفلام الأطفال و اليافعين بنستخته ال-32، تخص سينما الأطفال و اليافعين و تطورها في البلد , و ذلك من خلال إنتاج و تقديم أعمال لائقة و جديرة.

و نص هذه الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحیم

لا تخفى أهمية الأطفال و اليافعين في المجتمع

لأنهم هم الذين سيبنون هذه الأرض الغنية، كما بإمكان السينما أن تلعب دورا فريدا في صناعة أفكارهم، أحلامهم و طموحاتهم.

الأمل يصب في سينما الأطفال و اليافعين الذين بإنتاجهم للأعمال اللائقة و الجديرة، سيتسنى للبلد الإتجاه نحو الرخاء و الإزدهار، كما بإمكان مهرجان أفلام الأطفال و اليافعين أن يزيد من حماس الجماهير في إيران و العالم.

أتمنى حظا طيبا لكل ناشطي و ممثلي سينما الأطفال و اليافعين الذين ساهموا في هذا التطوير و البناء للمستقبل.

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