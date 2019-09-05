رسمياً.. برلمان كوردستان يطعن بقانون عراقي يتسبب بضرر مواطنين كورد بكركوك ونينوى

عقدت لجنة المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم الاربعاء، اجتماعا برئاسة جوان روژبياني وحضور نائب رئيس اللجنة ومقرر ومستشار اللجنة.

واستضافت اللجنة في اجتماعها الخبير القانوني والدستوري المحامي سردار صباح هركي، وكان الهدف من الاجتماع هو تكليفه للطعن بقانون انتخابات مجالس المحافظات العراقية عند المحكمة الفيدرالية والذي تم تعديله في مجلس النواب العراقي خلال الفترة الماضية، حيث يتضرر العديد من المواطنين الكورد في المناطق الكوردستانية خارج الإقليم وخاصة في محافظتي كركوك ونينوى.

وبحسب القانون المعدل لا يحق للنازحين من تلك المناطق الى إقليم كوردستان التصويت في الانتخابات المزمع اجراؤها قريباً.