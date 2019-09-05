عماد هاشم يكشف حقيقة انضمامه لكادر الزوراء التدريبي

قال مدرب حراس المرمى، عماد هاشم، اليوم الأربعاء، إن انضمامه لفريق الزوراء لم يتم بشكل رسمي، حتى الآن.

وأوضح هاشم، خلال تصريح صحفي، إن “إدارة النادي اتصلت بي عن طريق مدير الفريق، كريم رزاق، لتبليغي بأن اسمي تم طرحه كبديل للمدرب السابق، عامر عبد الوهاب، الذي اعتذر عن تكملة المشوار لاسباب شخصية”.

وتابع: “إلى الآن لم تحسم الأمور بشكل رسمي، وهناك مباحثات بين الجهاز الفني وإدارة النادي، لدراسة موضوع رحيل المدرب السابق لحراس المرمى، وعندما يكون هناك عقد رسمي سنفصح عنه في الإعلام”.

وأشار إلى أنه “يفخر بطرح اسمه لمهمة العمل، في نادٍ كبير بحجم الزوراء، خصوصا أن آخر تجربة له مع الفريق، كانت في عامي 2016 و2017، وحقق حينها لقب الدوري وكأس العراق”.