فنان عراقي يطلب الزواج من زميلته على الهواء مباشرة

فاجأ الفنان الكردي شوان جزا، الاربعاء، زميلته الفنانة نيكار عثمان، بطلبها للزواج على الهواء مباشرة، أثناء لقاء تلفزيوني.



وطلب الفنان جزا، خلال اللقاء الذي عرض على شاشة قناة “ان ار تي 2” المنوعة، اليوم، (4 أيلول 2019)، يد زميلته نيكار، للزواج مقدما لها “خاتما” في خطوة غير متوقعة من الأخيرة ما دفعها إلى الصمت والدهشة.



وأعربت نيكار، عن استغرابها من طلب زميلها المفاجئ، فيما عجزت عن الرد ولم تعلم كيف تجيب عليه، الا ان زميلها الفنان أصر على طلبه.



وبعد لحظات كشف مقدما البرنامج ان الموضوع كان مجرد مزحة لايقاع الفنانة نيكار بمقلب تم الاتفاق عليه مسبقا.



يشار إلى ان الفنان الكردي شوان والفنانة نيكار، هما ممثلان رئيسيان في احدى المسلسلات التي تعرض على شاشة “ان ار تي 2”.