قادة الامن بالعراق يجرون مباحثات لتسلم بغداد ومحافظات من الجيش

ترأس وزير الداخلية ياسين الياسري الاربعاء اجتماعاً امنياً عٌقد في مقر قيادة قوات الشرطة الاتحادية بحضور الفريق اول الركن “عثمان الغانمي” رئيس اركان الجيش والفريق الركن “عبد الامير يار الله” معاون قائد العمليات المشتركة واللواء الركن “جعفر البطاط” قائد قوات الشرطة الاتحادية وعدد من آمري الفرق والالوية وكبار ضباط القيادة.

وجرى خلال الاجتماع بحث عدداً من المواضيع الامنية والعسكرية وتنسيق اسس التعاون المستقبلي المشترك بين القيادات الامنية والعسكرية لتحقيق الامن والاستقرار.

ناقش المجتمعون موضوع تسليم الملف الامني في المحافظات وبغداد الى وزارة الداخلية ليتولى الجيش المسؤوليات والمهام المناطة به.

كما جرى بحث التحضيرات الامنية لمختلف القطاعات والتشكيلات المختصة ومنها منفذ المنذرية فيما يتعلق بزيارة الامام الحسين القادمة خلال شهري محرم وصفر.