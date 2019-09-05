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متهمان يعترفان بقتل رجل دين بـ”طريقة بشعة” ببغداد

صدقت محكمة تحقيق الكاظمية اعترافات متهمين اثنين أقدما على قتل رجل دين بـ”طريقة بشعة” بعد ضربه بآلات حادة من أجل سرقة مبالغ مالية.
وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “المتهمين اعترفا امام قاضي التحقيق بانهما يعملان بصفة (سائق) لدى المجنى عليه (رجل دين) وتم قتله بعد ضربه بالسكاكين مع سرقة مبالغ مالية اضافة الى سيارتين دفع رباعي وعرضهما للبيع”.
وأشار البيان إلى أن “المتهمين القي القبض عليهما بناء على معلومات استخباراتية وبإشراف مباشر من قبل القاضي فيما صدقت أقوالهما وفقا لاحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وبصدد إحالتهما على محكمة الموضوع لينالا جزاءهما العادل”.

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