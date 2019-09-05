نقابة صحفيي كوردستان تحذر اعضاءها وتمنح مهلة لتشرين الثاني

حذرت نقابة صحفيي كوردستان، الاربعاء، اعضاءها بانهاء عضويتهم في حال عدم قيامهم بتجديد هوياتهم لغاية شهر تشرين الثاني المقبل.

وجاء قي بيان للنقابة انها تبلغ جميع اعضائها بضرورة تجديد هوياتهم.

واوضح البيان ان مجلس نقابة صحفيي كوردستان تبلغ جميع اعضاء النقابة الذين لا يدفعون اشتراكاتهم لمدة اربع سنوات متتالية فان المجلس سيقوم بمحو اسمائهم من التسجيل العام للنقابة وسيخسرون عضوياتهم ايضاً.

واضاف ان اخر موعد لتنفيذ قرار المجلس هو نهاية شهر تشرين الثاني المقبل.

ولنقابة صحفيي كوردستان الاف الاعضاء ولها فروع في جميع محافظات اقليم كوردستان ومدنها وتعد منظمة مدافعة عن حقوق الصحفيين.