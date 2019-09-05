هوك: لا دور لواشنطن بالهجمات على الحشد الشعبي لكننا سنعاقب من يتعامل مع ايران

نفى مسؤول امريكي كبير ان تكون واشنطن خلف هجمات استهدفت مقار الحشد الشعبي في العراق.

وقال المبعوث الامريكي لايران براين هوك للصحفيين، :لم يكن لديها أي دور في الهجمات التي تعرضت لها ميليشيات الحشد الشعبي في العراق”.

إلا ان المسؤول الامريكي اكد ان بلاده، “ستعاقب أي جهة أو دولة تتعامل مع إيران”.

واضاف، “نعاقب الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس بسبب تهديداتهم لإسرائيل”.

وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية، الأربعاء، عن عقوبات جديدة تتعلق بإيران.

وذكر موقع وزارة الخزانة الأميركية إضافة شركات للشحن ولتجارة النفط وعدد من الناقلات النفطية إلى قائمة العقوبات الأميركية.

وفرضت أميركا عقوبات على 16 كياناً و10 أفراد، ووضعت 11 سفينة على قائمة سوداء.

وقالت واشنطن إن الحرس الثوري الإيراني استخدم شبكة لنقل نفط بمئات الملايين من الدولارات خلال العام الأخير لمصلحة رئيس النظام السوري بشار الأسد وحزب الله وآخرين.