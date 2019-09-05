وزارة الهجرة تعيد دفعة جديدة من اللاجئين العراقيين في تركيا إلى البلاد

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن عودة 86 لاجئا عراقيا من تركيا إلى مناطق سكنهم في المحافظات المحررة من سيطرة تنظيم (داعش) الإرهابي .

وقال مدير عام دائرة شؤون الهجرة في الوزارة طالب أصغر دوسة أن ” الوزارة نقلت 86 لاجئا عراقيا من محافظتي أنقرة وجروم في الجمهورية التركية براً عبر منفذ إبراهيم الخليل التابع إلى قضاء زاخو بمحافظة دهوك بالتعاون والتنسيق مع وزارة النقل ، لإيصالهم إلى مناطق سكنهم الأصلية في البلاد”.

وأكد دوسة استمرار الوزارة في تنفيذ برنامجها ( رحلات العودة الطوعية المجانية الاسبوعية) للنازحين العراقيين المتواجدين في الجمهورية التركية .