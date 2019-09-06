إسبانيا تنتزع فوزاً شاقاً من رومانيا بتصفيات اليورو

حقق المنتخب الإسباني انتصارًا مهمًا على مضيفه رومانيا، بنتيجة {2-1}، مساء اليوم الخميس، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020، ليقترب بنسبة كبيرة من التأهل.
وسجل الأهداف لإسبانيا راموس وألكاسير في الدقيقتين {29 و47} بينما سجل هدف رومانيا الوحيد فلورين أندوني في الدقيقة {59}.
ورفع الماتادور رصيده إلى 15 نقطة في صدارة المجموعة السادسة، بينما تجمد رصيد رومانيا عند 7 نقاط، في المركز الرابع.
وكسر منتخب إسبانيا الذي حقق انتصاره الخامس على التوالي في التصفيات، رقم رومانيا في ملعبهم “أرينا ناسيونالا” حيث لم يخسر الأخير على ملعبه منذ عام 2016.
ورفع الماتادور رصيده إلى 15 نقطة في صدارة المجموعة السادسة، بينما تجمد رصيد رومانيا عند 7 نقاط، في المركز الرابع.
وكسر منتخب إسبانيا الذي حقق انتصاره الخامس على التوالي في التصفيات، رقم رومانيا في ملعبهم “أرينا ناسيونالا” حيث لم يخسر الأخير على ملعبه منذ عام 2016.