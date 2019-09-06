إسبانيا تنتزع فوزاً شاقاً من رومانيا بتصفيات اليورو

حقق المنتخب الإسباني انتصارًا مهمًا على مضيفه رومانيا، بنتيجة {2-1}، مساء اليوم الخميس، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020، ليقترب بنسبة كبيرة من التأهل.

وسجل الأهداف لإسبانيا راموس وألكاسير في الدقيقتين {29 و47} بينما سجل هدف رومانيا الوحيد فلورين أندوني في الدقيقة {59}.

ورفع الماتادور رصيده إلى 15 نقطة في صدارة المجموعة السادسة، بينما تجمد رصيد رومانيا عند 7 نقاط، في المركز الرابع.

وكسر منتخب إسبانيا الذي حقق انتصاره الخامس على التوالي في التصفيات، رقم رومانيا في ملعبهم “أرينا ناسيونالا” حيث لم يخسر الأخير على ملعبه منذ عام 2016.