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إسبانيا تنتزع فوزاً شاقاً من رومانيا بتصفيات اليورو

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حقق المنتخب الإسباني انتصارًا مهمًا على مضيفه رومانيا، بنتيجة {2-1}، مساء اليوم الخميس، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020، ليقترب بنسبة كبيرة من التأهل.
وسجل الأهداف لإسبانيا راموس وألكاسير في الدقيقتين {29 و47} بينما سجل هدف رومانيا الوحيد فلورين أندوني في الدقيقة {59}.
ورفع الماتادور رصيده إلى 15 نقطة في صدارة المجموعة السادسة، بينما تجمد رصيد رومانيا عند 7 نقاط، في المركز الرابع.
وكسر منتخب إسبانيا الذي حقق انتصاره الخامس على التوالي في التصفيات، رقم رومانيا في ملعبهم “أرينا ناسيونالا” حيث لم يخسر الأخير على ملعبه منذ عام 2016.
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