ابنة هيفاء وهبي زينب فياض تدخل عالم الإعلانات وهذه أحدث مشاريعها

“.

فاجأت زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي يوم أمس متابعيها على “انستقرام” ، نشر صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير لها ظهرت فيها بفستان زفاف أبيض وعلقت عليه “قالت نعم وعاشا حياة سعيدة إلى الأبد

وأضافت: “بتمنى للجميع السعادة من كل قلبي. ما عندي كلمة توصف جمال وروعة الفستان. عن جد هيدا فستان أحلامي“.

زينب فياض ابنة هيفاء وهبي

البعض اعتبر أن زينب أرادت أن تشارك متابعيها لأوّل مرّة بفستان زفافها، إلا أنها قامت مجدداً اليوم بنشر صورة ثانية لها تظهر وجهها بوضوح وهي ترتدي الطرحة والتاج وبدا وكأن الصور التي التقطتها زينب هي ثمرة تعاون يجمعها بإحدى مصممات الأزياء العرب.

اذا، زينب بنشرها لهذه الصور تعلن من جديد أنها بصدد دخول باب الإعلانات من جديد كما كانت بدايات والدتها هيفاء قبل أن تحترف عالم الغناء.