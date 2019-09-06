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ارسال اللاعب حسين علي الى الخارج بعد ثبوت كسر قدمه

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ارسل الاتحاد العراقي لكرة القدم اللاعب حسين علي الى الخارج بعد ثبوت كسر قدمه.
وقال مصدر في الاتحاد إن “بعد الفحوصات الكاملة التي خضع لها اللاعب حسين علي أظهرت تعرضه لكسر في الكاحل”.
واضاف أن “اتحاد الكرة قام بحجز تذكرة للاعب وارساله الى قطر من اجل اجراء عملية جراحية”، مبيناً أن “مدة غياب اللاعب ستتراوح ما بين 80 الى 90 يوما وهو ما يعني أن حسين علي سيغيب عن جميع مباريات الذهاب من تصفيات كاس العالم 2022”.
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