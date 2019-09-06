استعمال الروبوت في عملية استئصال البروستات – بهجت عباس

يجلس الجراح أمام الكمبيوتر والكيبورد بينما المريض الذي تُجرى له العملية ممدّد على طاولة

تبعد ثلاثة أمتار تقريباً عن الجراح يشرف عليها مساعدون يُدخلون آلات جراحية دقيقة جداً

لا تتجاوز السنتيمتر الواحد حجماً مع كاميرا صغيرة جداً في جوف المريض خلال فتحات

صغيرة في بدنه . تبدأ العملية بتحريك الطبيب هذه الآلات بواسطة الكمبيوتر والكيبورد فيبدأ المشرط

باستئصال الشحوم والأنسجة الزائدة ليصل إلى موطن العضو المصاب ، يساعده الملقط الذي

يُمسك بها ، بينما (المساعد) يلتقطها ويمتص الفضلات ويطرحها خارج الجسم ويغسل الجرح

الداخلي ثم تستمر عملية الاستئصال أو الجراحة مع (خياطة) الجرح الداخلي بواسطة هذه

الأدوات الدقيقة ، فتتم العملية بدقة تامة دون أن تلمس يد الجراح جسم المريض . تُدعى هذه العملية

Computer – assisted surgery أو Robotical Surgery ،

وتستعمل عادة في استئصال البروستات والكلية ، كلها أو جزءٍ منها ، وفي عمليات القلب (دون فتح الصدر)

وغيرها . شاهدت عملية استئصال البروستات بهذه الطريقة في فيديو وكيف أن هذه الآلات الدقيقة بعد أن

استأصلت البروستات وضعتها في كيس نايلون مخصص لذلك وأغلقته بإحكام بخيط خاص وأخرجتها من

فتحة البطن الواقعة تحت السرّة خارج الجسم ، وبهذا منعت تسرب (هروب) بعض خلايا البروستات

السرطانية إلى أماكن أخرى من الجسم وحالت دون انتشارها في الجسم ، فهي آمن من الجراحة التقليدية (فتح

البطن) . يُستعمل هذا الروبوت في أمريكا وكثير من الدول الأوروبية وبعض دول العالم . وقد استعمل أول

مرة في مستشفى هنري فورد – ديترويت عام 2000 وكان

Mani Menon أول من أجرى عملية استئصال البروستات فيه هو الدكتور ماني منن

ميزاتها : إنها أقل نزفاً للدم وأخفّ أذى للمريض وأسرع شفاءً ولكنها أكثر كلفة.