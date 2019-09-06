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اقليم كوردستان يسعى لاستقطاب اكبر عدد من الطلاب الجامعيين الراغبين بالدراسة في الخارج

اكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة اقليم كوردستان آرام محمد يوم الخميس ان الوزارة تسعى الى استقطاب اكبر عدد ممكن من الطلاب الراغبين بالدراسة في الخارج عبر الجامعات والكليات الاهلية في الاقليم.

وقال محمد في تصريح ادلى به للصحفيين على هامش حضوره منتدى علمي في اربيل ان “الوزارة تريد خفض اسعار الاقساط السنوي بالنسبة للكليات والجامعات الاهلية”، مردفا بالقول “نسعى الى تقليل نسبة الطلبة الراغبين بالدراسة في الخارج الى ادنى المستويات”.

وقال ايضا “يتعين توفير فرص الدراسة للطلبة كافة بما يعود بالنفع على اقليم كوردستان أليس هذا من الجيد”؟

وتابع محمد ان الوزارة وضعت خطة للسنوات الدراسية الاربع المقبلة بما يسهم بإنجاح العملية التعليمية في الاقليم، مؤكدا ان حكومة الاقليم تسعى الى ان يكون التعليم في الاقليم بمصاف التعليم العالمي، وتفير الاجواء الدراسية الملائمة للطلاب.

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