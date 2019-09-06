البنك المركزي العراقي ينضم لمنتدى عالمي تتجاوز اصوله المالية 30 ترليون دولار

شرع البنك المركزي العراقي بخطوات الانضمام إلى المنتدى الرسمي للمؤسسات النقدية والمالية (OMFIF) وهي مؤسسة عالمية فكرية مستقلة للمصارف المركزية، وصناديق التقاعد والمؤسسات المالية بأصول قابلة للاستثمار بقيمة 36.2 ترليون دولار.

ويشير البنك في بيان اليوم، إلى أن العضوية في هذا المنتدى تقدم نظرة ثاقبة للمواضيع الرئيسة المهمة للاستثمار بقناتين متكاملتين في التحليل والاجتماعات، من خلال التبادلات العملية رفيعة المستوى والمحتوى، وكذلك المشاركة في الاجتماعات التي تتم بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وبنك إنكلترا والبنك المركزي الألماني.

كما تتيح عملية الانضمام الإفادة من فرص بناء القدرات للموظفين من المستوى المتوسط وكبار الموظفين، حيث يقوم (OMFIF) بتطوير مشاريع مخصصة للأعضاء في لندن وسنغافورة وواشنطن والمراكز المالية العالمية الأخرى.