الجبوري يشيد بدور بارزاني في تصحيح مسار العملية السياسية

استقبل زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، يوم الخميس، في صلاح الدين، أمين عام التجمع المدني للإصلاح العراقي سليم الجبوري.

وخلال اللقاء الذي حضره علي حسين، مسؤول مكتب العلاقات الكوردستانية والعراقية في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، جرى بحث آخر المتغيرات والمستجدات السياسية على مستوى العراق والمنطقة.

وقيم الجبوري عالياً دور بارزاني والحزب الديمقراطي في تصحيح مسار العملية السياسية والإستقرار وبناء الدولة المدنية.

وفي ختام اللقاء تم التأكيد على إستمرار العلاقات والتنسيق السياسي والبرلماني بين الجانبين.