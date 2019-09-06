Posted on by

الجبوري يشيد بدور بارزاني في تصحيح مسار العملية السياسية

استقبل زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، يوم الخميس، في صلاح الدين، أمين عام التجمع المدني للإصلاح العراقي سليم الجبوري.

وخلال اللقاء الذي حضره علي حسين، مسؤول مكتب العلاقات الكوردستانية والعراقية في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، جرى بحث آخر المتغيرات والمستجدات السياسية على مستوى العراق والمنطقة.

وقيم الجبوري عالياً دور بارزاني والحزب الديمقراطي في تصحيح مسار العملية السياسية والإستقرار وبناء الدولة المدنية.

وفي ختام اللقاء تم التأكيد على إستمرار العلاقات والتنسيق السياسي والبرلماني بين الجانبين.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close