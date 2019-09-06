الحشد الشعبي يشكل مديرية للقوة الجوية ويعين مسؤولا لها

اصدرت هيئة الحشد الشعبي، امرا اداريا يقضي بتشكيل مديرية القوة الجوية والعراقية.
وبحسب الوثيقة التي تم تسريبها اليوم الخميس وتحمل توقيع نائب رئيس هيئة الحشد جمال جعفر ال ابراهيم وتكليف (صلاح مهدي حنتوش) مديرا لها.
اصدرت هيئة الحشد الشعبي، امرا اداريا يقضي بتشكيل مديرية القوة الجوية والعراقية.
وبحسب الوثيقة التي تم تسريبها اليوم الخميس وتحمل توقيع نائب رئيس هيئة الحشد جمال جعفر ال ابراهيم وتكليف (صلاح مهدي حنتوش) مديرا لها.
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