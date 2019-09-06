الحشد الشعبي ينفي وجود قرار بتشكيل قوة جوية تابعة له

نفت هيئة الحشد الشعبي وجود قرار بتشكيل قيادة للقوة الجوية تابعة للهيئة.

ونفى مصدر مخول في هيئة الحشد الشعبي صحة صدور ما تداوله بعض وسائل الإعلام من قرار بتشكيل قيادة للقوة الجوية للحشد الشعبي.

واظهر كتاب لهيئة الحشد الشعبي بتوقيع نائب الرئيس ابو مهدي المهندس، اعتزام تشكيل قوة جوية تابعة للهيئة برئاسة صلاح مهدي حنتوش، بعد عدة تفجيرات استهدفت مخازن أسلحة مملوكة للحشد واتهمت إسرائيل بالوقوف ورائها.

وهدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مساء اليوم الحكومة العراقية بالـ”براءة منها”، وذلك بعد ساعات من اعلان الحشد الشعبي تشكيل قوة جوية، -على الاقل على مايبدو ذلك-.

وقال الصدر في تغريدة على حسابه بتويتر، “#الوداع_يا_موطني:

يُعَد ذلك إعلاناً لنهاية الحكومة العراقية.. ويُعَد ذلك تحولاً من دولة يتحكم بها القانون الى: #دولة_الشَغَبِ واذا لم تتخذ الحكومة اجراءاتها الصارمة..

فاني اعلن براءتي منها.. #سلاما_موطني.. المُعزي والمعزّى”.