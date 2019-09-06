الدخيلي يدعو مجلس الوزراء لاستدعاء الشركة المنفذة لمشروع مستشفى الناصرية وبحث مسببات تلكؤ الانجاز

المكتب الإعلامي

دعا محافظ ذي قار عادل الدخيلي ، الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستدعاء الشركة المنفذة لمشروع مستشفى الناصرية سعة 400 سرير وبحث مسببات تلكؤ الانجاز ، مؤكداً أن العمل الحالي لا يتناسب مع المدة الزمنية المتبقية للمشروع .

وقال الدخيلي ” إنه أبرق خطاباً رسمياً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن تأخير العمل في مشروع مستشفى الناصرية العام سعة 400 سرير ، والمنفذ من قبل شركة ( يونيفسال اجارسن ) التركية ” ، مبيناً ” أن المتحقق من العمل الشهري لا يتناسب الفترة المحددة لإكمال المشروع بالرغم من وصوله إلى نسب إنجاز قاربت إلـ 96% بسبب قلة ساعات العمل الفعلية وعدد الأيدي العاملة فيه ” .

ونبّه الدخيلي ” أن في ضوء المعطيات الحالية من الواجب تدخّل الأمانة العامة لمجلس الوزراء وحث اللجنة المشكلة برئاسة وزير الإسكان والأعمار والبلديات ، واستدعاء الشركة المنفذة للمشروع لإتمام العمل بشكل مستمر دون انقطاع ” ، لافتاً إلى ” أن النسب المتبقية من المشروع لا يمكن انجازها ضمن المدد الممنوحة للشركة “.

وأشار إلى ” إنجاز الخدمات والبنى التحتية للمشروع من ماء وكهرباء وخط مجاري ناقل لمياه الأمطار والصرف الصحي والاتصالات ، فضلاً على الأجهزة الطبية ، موجهاً بلدية الناصرية بإكساء الشوارع والطرق المؤدية إلى المستشفى “.

وشدد المحافظ على ” حاجة ذي قار لخدمات مستشفى كبير لتقليل الزخم الحاصل على مشافي المحافظة ورفع مستوى الخدمات الصحية فيها ” .

المكتب الاعلامي

لمحافظ ذي قار (عادل الدخيلي )

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