Posted on by

الدخيلي يدعو مجلس الوزراء لاستدعاء الشركة المنفذة لمشروع مستشفى الناصرية وبحث مسببات تلكؤ الانجاز

المكتب الإعلامي

دعا محافظ ذي قار عادل الدخيلي ، الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستدعاء الشركة المنفذة لمشروع مستشفى الناصرية سعة 400 سرير وبحث مسببات تلكؤ الانجاز ، مؤكداً أن العمل الحالي لا يتناسب مع المدة الزمنية المتبقية للمشروع .

وقال الدخيلي ” إنه أبرق خطاباً رسمياً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن تأخير العمل في مشروع مستشفى الناصرية العام سعة 400 سرير ، والمنفذ من قبل شركة ( يونيفسال اجارسن ) التركية ” ، مبيناً ” أن المتحقق من العمل الشهري لا يتناسب الفترة المحددة لإكمال المشروع بالرغم من وصوله إلى نسب إنجاز قاربت إلـ 96% بسبب قلة ساعات العمل الفعلية وعدد الأيدي العاملة فيه ” .

ونبّه الدخيلي ” أن في ضوء المعطيات الحالية من الواجب تدخّل الأمانة العامة لمجلس الوزراء وحث اللجنة المشكلة برئاسة وزير الإسكان والأعمار والبلديات ، واستدعاء الشركة المنفذة للمشروع لإتمام العمل بشكل مستمر دون انقطاع ” ، لافتاً إلى ” أن النسب المتبقية من المشروع لا يمكن انجازها ضمن المدد الممنوحة للشركة “.

وأشار إلى ” إنجاز الخدمات والبنى التحتية للمشروع من ماء وكهرباء وخط مجاري ناقل لمياه الأمطار والصرف الصحي والاتصالات ، فضلاً على الأجهزة الطبية ، موجهاً بلدية الناصرية بإكساء الشوارع والطرق المؤدية إلى المستشفى “.

وشدد المحافظ على ” حاجة ذي قار لخدمات مستشفى كبير لتقليل الزخم الحاصل على مشافي المحافظة ورفع مستوى الخدمات الصحية فيها ” .

المكتب الاعلامي
لمحافظ ذي قار (عادل الدخيلي )
adilpress5@gmail.com
h.hussein79@yahoo.com
07801899224
07737656652

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close