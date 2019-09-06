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الدفاع العراقية : تفكيك خلية “إرهابية” في الرمادي

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية (تابعة لوزارة الدفاع)، اليوم الخميس، انها تمكنت من إختراق وتفكيك خلية “إرهابية” وإلقاء القبض على عناصرها الرئيسية في مدينة الرمادي (مركز محافظة الأنبار).

وذكرت وزارة الدفاع العراقية في بيان أنه “في عملية نوعية استباقية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 10 وبالتعاون مع استخبارات الفوج الأول لواء المشاة 38 من اختراق وتفكيك خلية إرهابية”.

مبينةً ، أنه ” تم القاء القبض على العناصر الرئيسية الثلاثة لها في منطقة الزنكورة بالرمادي بالانبار، وجميع عناصر الخلية من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب”.

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