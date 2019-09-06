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العراق يصف تشكيل الحكومة السودانية الانتقالية بالانجاز التاريخي

رحب العراق بتشكيل الحكومة الانتقاليّة في السودان برئاسة عبد الله حمدوك، واصفاً هذه الخطوة” بالانجاز التاريخي”.
وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف في بيان، إذ نُعبّر عن مشاعر الغبطة، والارتياح لهذا الإنجاز التاريخيّ المهمّ الذي يُؤشّر إلى تقدّم كبير في المشهد السياسيّ السودانيّ نأمل أن تضطلع التشكيلة الجديدة بمَهمّة تحقيق تطلعات الشعب، وأمانيه بتحقيق الاستقرار في البلاد، والنُهُوض بالاقتصاد، والانطلاق نحو تحقيق هدف التنمية المنشود”.
وأضاف ان” العراق في هذه المُناسبة يُؤكّد وُقوفه الجادّ والصادق مع الحكومة الانتقالـيّة، وانفتاحه التامّ للتعامل معها كسلطة شرعيّة ممثلة لدولة السودان يتمّ بوساطتها مدّ جُسُور التنسيق، والتعاون الثنائيّ بين بغداد والخرطوم بما يُلبّي مصالح كلا الشعبين”.انتهى

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