العراق00 تقضمه القوارض(1)

في سلسلة(2):قصائد من تحت الوسادة،سلسلة جداريات شعرية، سلسلة قصائد لكنها مقالات مفكرة00

بقلم- رحيم الشاهر- عضو اتحاد ادباء ادباء(3) العراق

انا اكتب، إذن انا كلكامش( مقولة الشاهر) (4)

من فضل ربي مااقولُ واكتبُ** وبفضل ربي للعجائبِ أُندَبُ( بيت الشاهر)

قصيدتي حمالة الشعر القديم، ورافعة الشعر الجديد( مقولة الشاهر)

انا من غنيس، بيد أنهم لايفقهون( مقولة الشاهر)

أرضي00 برغمي تُقضمُ وأنا بحقّي أبكمُ !

بيتي مُباعٌ سقفُهُ

جدرانُهُ حتى السمو

تشكو جراحكَ ياعرا

ق ، نزيفُها يتألمُ

حتى (الكويتُ) تمددتْ

من لحمي صارت تُطعمُ!

فمتى (تُشوّرُ) يا عرا

ق نبيُّنا المتحطمُ

فدمُ الحسينِ ع طهورُه في عاتقيكَ معظّمُ!

هذا عقالُكَ ياعرا

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(1) كتبت في حادثة خور عبدالله العراقي (2) السلسلة منهجيتي للوصول الى الكتابة الذهبية (3) تكرار لفظة الادباء، معيار يبحث عن العقلاء (4) للشاهر لائحة اقوال، وآراء ،وحكم، ومصطلحات ، وعناوين ، ومقالات، ونبوءات، وقصص قصيرة ، ومنشورات مدوية ، ينفرد بها عن غيره

ق بسوقِ زهدٍ يُهزَمُ!

عرباتُ بيعِكَ ماتزا

لُ زهيدةً تتقدمُّ!

ذهبتْ بهيبتِكَ المآ

سي كلُّها ، والمشأمُ

بالتْ عليكَ ثعالبٌ

ياسيدي ياضيغمُ!

فمتى تعودُ بسيفِ حقـ

كَ ماردا تتحكمُ!

وطنُ الحسينِ ع حدُودُه

أبيةٌ لاتُقضمُ!