العلاقة بين الأرهاب الوهابي وأمريكا

أولا لا شك ان الارهاب الوهابي ( القاعدة داعش وكل المنظمات الارها بية) من النصرة الى بوكو حرام في نيجريا الى سيف الاسلام في الفلبين ولدت من رحم مهلكة ال سعود ونمت في حضنها حتى اصبح الارهاب الوهابي هو الارهاب الوحيد في كل العالم فلا توجد منظمة ارهابية في العالم لا تدين بالدين الوهابي دين ال سعود وهذه حقيقة واضحة ومعروفة لا يمكن انكارها وتجاهلها واعتقد ان الادارة الامريكية اكثر معرفة وفهما لهذه الحقيقة

ثانيا وبما ان الادارة الامريكية اكثر معرفة وفهما بحقيقة ال سعود وكلاب دينهم الوهابي تحركت مسرعة للسيطرة على ال سعود وكلابها الوهابية وجعلهم في خدمتها وفي خدمة مشاريعها في المنطقة العربية والاسلامية حيث جعلت من ال سعود بقر حلوب تدر دولارات بشكل مستمر وجعلت من كلابها الوهابية كلاب حماية وحراسة فجمعت هذه الكلاب الضالة والمسعورة ودربتها وأنشأت منظمتي القاعدة ومنظمة طالبان بتمويل من قبل ال سعود وال نهيان ودفعتهما لقتال الشعب الافغاني بحجة حماية الاسلام والمسلمين من الكفر والالحاد بحجة وقف المد الشيوعي وفعلا تمكنت منظمة الطالبان الارهابية الوهابية من احتلال افغانستان وفرض الدين الوهابي الظلامي واعلنت حرب ابادة ضد الشعب الافغاني وخاصة الشيعة وكل القوى الحرة المتنورة وشعرت امريكا بالفرح والسرور انها اول حرب تكسبها بدون ان تخسر اي شي لا دولار واحد ولا قطرة دم هناك من دفع الكلفة من دفع المال والدماء وهم ال سعود وكانت اول الدول المعترفة بدولة طالبان ثم ال سعود وال نهيان وحكومة الباكستان

ثالثا لكن امريكا لم تحسب الحسابات الكافية لكلاب ال سعود الوهابية القاعدة الطالبان وتقلباتها السريعة فشعرت هذه الكلاب بالغرور وفكرت بالانقلاب على سيدها فوجهت له ضربة قوية عندما فجرت برجي التجارة العالمي وذهب ضحيتها أكثر من 3000 شخص مما دفع امريكا الى اعلان الحرب على القاعدة والطالبان والاطاحة بنظام طالبان والقاعدة لكنها لم تنه قوة منظمة طالبان الارهابية الوهابية بل تركت سيطرتها على الكثير من المناطق الافغانية فجعلتها مراكز تجمع للتدريب ومركز انطلاق لذبح الابرياء وتدمير الحياة في افغانستان ومع ذلك تمكن الشعب الافغاني من دحر هذه الكلاب المسعورة والقضاء عليها لهذا قررت امريكا حماية الارهابين المتمثلة بالقاعدة والطلبان وتقويتهم من جهة ومن جهت اخرى دعت الشعب الافغاني الى اجراء مفاوضات مع طالبان من اجل اعادتها الى الحكم والمشاركة فيه مع استعداد امريكا الى الانسحاب من

افغانستان وهذا هو المطلب الاول لمنظمة طالبان الارهابية الوهابية والقاعدة الارهابية الوهابية

رابعا هذا يعني ان امريكا وصلت الى قناعة تامة ان القضاء على الارهاب قضاءا كاملا ليس في صالحها بل بالضد من مصلحتها ومخططاتها في المنطقة خاصة بعد انتصار الصحوة الاسلامية في ايران وما تناله من تأييد ومناصرة في كل مكان من الارض وخاصة في المنطقة الاسلامية والعربية كما ان هذه الصحوة أتت بمثابة قوة دفعت الشعوب الى رفض العبودية والظلام والدعوة الى الحرية والنور

فالقضاء على الارهاب الوهابي يفتح الباب امام الشعوب العربية والاسلامية الى رفض الظلم والظلام المتمثل بالبقر الحلوب ال سعود وكلابها الوهابية التي تدافع عنا وتحمي مصالحنا

خامسا لهذا قررت الادارة الامريكية منح الارهاب الوهابي كلاب ال سعود داعش القاعدة وغيرها قوة محددة لا يسمح لها ان تزيدها وان تحصر ارهابها وجرائمها وخرابها في المنطقة العربية والاسلامية فقط ولا يجوز لها ان تتجاوزها لهذا اصبحت مهمة امريكا الآن هي مراقبة تحركات كلاب ال سعود داعش القاعدة اذا زادت قوتها عن الحد الذي يؤهلها لألحاق الضرر بأمريكا بمصالح امريكا ببقرها بأسرائيل ببعض الدول تضعفها وتحجمها واذا ضعفت قوتها ولم تتمكن من الصمود امام قوة الشعوب الحرة تقوم بتقويتها وحمايتها

سادسا وهذه حقيقة واضحة كل الوضوح كلنا نعرف ان المخابرات الامريكية هي التي خلقت صدام وصنعته ووضعته رئيسا للعراق وهي التي دعمته ودفعته لاعلان الحرب على ايران وحتى هي التي دفعته لغزو الكويت بتمويل ودعم ال سعود ثم قامت بهجوم على حكم صدام وانهته لكنها تركت العراق في فوضى مما ادى الى نشر الفوضى وبالتالي غلبة الفساد والفاسدين والارهاب والارهابين حيث ادى الى وحدة خدم صدام وعبيده مع كلاب ال سعود داعش والقاعدة واعلنوا الحرب على العراق والعراقيين وعندما تصدى العراقيون للارهاب الوهابي والصدامي وتمكنوا من دحره وكسر شوكته وقبر خلافته الظلامية فشعرت امريكا بالقلق بعدم الراحة لهذا بدأت تفكر بأعادة البعث الصدامي والدواعش الوهابية لمواجهة الصحوة الاسلامية التي انطلقت من ايران والشعوب الحرة التي اصطفت معها

لهذا على الشعوب الحرة ان توحد صفوفها وتتعاون مع بعضها وفق خطة موحدة والتحرك بقوة لتطبيقها والا فالخطر قادم

مهدي المولى