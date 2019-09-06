المعارضة تتوقع “ولادة عسيرة جدا” لموازنة 2020 وتوجه دعوة لأربيل وبغداد

ذكر عضو لجنة الاستثمار النائب عن كتلة الحكمة المعارضة سالم الطفيلي يوم الخميس ان مجلس النواب لن يصادق على ميزانية ٢٠٢٠ مادامت الارقام غير دقيقة والشفافية منعدمة بين حجم التصدير النفطي.

وطالب الطفيلي في بيان اليوم، “الحكومة العراقية واقليم كوردستان الى المصارحة وكشف الحقائق للشعب العراقي حول كمية ما يصدره الاقليم من النفط ، وكم سددت الحكومة العراقية من ميزانية الاقليم رغم عدم تسلمها المستحقات التصديرية”.

و عبر عن رأيه بان “موازنة ٢٠٢٠ ستشهد ولادة جدا عسيرة وخلافات كبيرة نتيجة غياب الشفافية في التعاملات بين المركز والاقليم وسيكون لممثلي المحافظات المنتجة والمحرومة في الوسط والجنوب كلمة اتجاه الازدواجية التي تتعامل بها الحكومة مع المحافظات المنتجة ومحافظات الاقليم”، حسب تعبيره.

وتقول حكومة اقليم كوردستان ان موارد تصدير النفط تذهب كمستحقات للشركات الاستثمارية الاجنبية العاملة في الاقليم، وعرضت على بغداد دفع تلك المستحقات لاستئناف تسليم بغداد الكميات المُتفق عليها من النفط.