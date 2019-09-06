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بدعم عربي.. العراق يوقع مذكرة لاعفاء 75% من ديونه الخاصة

تحصل العراق على اعفاء لديون مترتبة عليه ضمن صندوق الدعم الخاصة بالدول العربية.
وذكرت الخارجية العراقية في بيان انها وقعت مُذكّرة تفاهم مع الأمانة العامّة لجامعة الدول العربيّة تشمل إعفاء العراق من 75% من الدُيُون المترتبة عليه ضمن صناديق الدعم المُقدّمة للدول العربيّة.
واضافت ان المذكرة شملت ايضا جدولة المُتبقي، وتسديده لمُساهماته في مُوازنة الأمانة العامّة للجامعة العربيّة.

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