بعد لقاءهم الحلبوسي.. وفد نيابي كويتي يدعو للأبتعاد عن “الاصوات النشاز”

بحث الوفد النیابي الكویتي المشارك في اجتماعات اللجنة الاداریة والمالیة للجمیعة البرلمانیة الاسیویة، مع رئیس مجلس النواب محمد الحلبوسي سبل تعزیز العلاقات البرلمانیة الثنائیة بین البلدین.

وقال رئیس الوفد راكان النصف في تصريح لوكالة الانباء الكویتیة ان “الوفد الكویتي تلقى دعوة خاصة من رئیس البرلمان العراقي للاجتماع بھ حیث تم مناقشة العلاقات وسبل تطویر الدبلوماسیة البرلمانیة الثنائیة”.

واثنى النصف “بالعلاقات النیابیة الطيبة بین البلدین والتي شھدت تقدما ملحوظا مثنیا في الوقت نفسھ على نجاح البرلمان العراقي في استضافة اجتماعات اللجنة الدائمة المالیة الاداریة للجمعیة البرلمانیة الاسیویة في العراق”.

من جانبھ قال عضو الوفد الكویتي النائب خلیل عبدالله انھم “یتطلعون الى ان تكون العلاقات البرلمانیة العراقیة – الكویتیة على احسن حال وان لا یكون ھناك تعكیر لصفو ھذه العلاقة ما دامت ھناك منظمات دولیة ومؤسسات حاكمة”.

واكد النائب الكویتي ان “الكل تواق لمد اواصر التعاون بین البلدین وتعزیزھا لتكون جسور ثابتة ومتاصلة” داعیا الى “عدم الالتفات الى ما وصفھا بالاصوات النشاز ھنا او ھناك”.

وكانت الكویت قد شاركت باجتماعات مؤتمر اللجنة الدائمة للوائح الاداریة والمالیة للجمعیة البرلمانیة الاسیویة الیوم بوفد برلماني ضم كلا من وكیل الشعبة البرلمانیة النائب راكان النصف وعضو الشعبة النائب خلیل عبدالله ابل”.