بعد منع الاستيراد.. محافظتان تتصدران مشاريع الدواجن في العراق

اعلنت دائرة البيطرة التابعة لوزارة الزراعة، اليوم الخميس، عن زيادة كبيرة و ملحوظة في عدد مشاريع الدواجن في محافظتي واسط وديالى بعد قرار الوزارة بحماية المنتج المحلي من الدجاج و البيض من خلال تطبيق قرار منع الاستيراد.

وذكر مدير عام دائرة البيطرة صلاح فاضل عباس في بيان ان محافظة واسط حققت النسبة الاعلى بالزيادة بواقع 100% حيث ازدادت مشاريع الدجاج البياض من (10) مشاريع الى (21) مشروعاً ودجاج اللحم من (50) مشروعاً الى (100) مشروع، بعد قرار وزارة الزراعة الذي جاء في اجتماع هيئة الرأي الأخير لحماية المنتج المحلي من خلال تطبيق قرار منع استيراد الدجاج والبيض.

واضاف “أما محافظة ديالى فبلغت الزيادة في عدد مشاريع دجاج البيض واللحم فيها نسبة 25% بعد تطبيق قرار المنع”، مؤكداً ان دائرته ماضية في متابعة تنفيذ قرارات الوزارة في باقي المحافظات واصدارها التعليمات الكفيلة بتطبيق هذه القرارات، ما يؤدي الى تحقيق هدفها الاسمى في حماية المنتج المحلي عبر منع استيراد البيض ولحوم الدجاج وجعل المنتج المحلي يغطي السوق العراقية وحاجة المستهلك من هاتين المادتين الاساسيتين للمائدة العراقية والمساعدة على زيادة المنتج المحلي، وبالتالي خفض سعر هذه المواد ورفع العبئ عن كاهل المواطن.