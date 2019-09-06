تأجيل افتتاح منفذ القائم الحدودي بين العراق وسوريا لهذه الأسباب

أعلن قائمقام قضاء القائم غربي الأنبار، أحمد جديان، اليوم الجمعة، تأجيل إعادة افتتاح المنفذ الحدودي بين العراق وسوريا، المغلق منذ سنوات عدة، لأسباب لوجستية تحسم قريباً جداً.

وقال جديان في تصريح صحفي، إنه «لن يعاد فتح المنفذ في السابع من الشهر الجاري حسب المقرر، وتأجيله إلى إشعار آخر بسبب عدم اكتمال بعض الأعمال اللوجستية، وعلى رأسها الطاقة الكهربائية».

وأوضح جديان، أن «الأعمال اللوجستية غير مكتملة حتى الآن، ومنها الكهرباء، والميزان وقسم من البنى التحتية، وبعض الكرفانات»، مشيراً إلى أنه «تم إكمال إعادة تأهيل مقر المنفذ، وقاعات الاستقبال، والمغادرة، والكمرك المدني والجوازات، والساحات».

وكان قائمقام قضاء القائم قد أعلن يوم 29 من شهر أغسطس/ آب الماضي، عن تأجيل إعادة افتتاح معبر (البوكمال- القائم) الحدودي بين سوريا والعراق، إلى السابع من أيلول، لأسباب لوجستية ستحسم قريباً جداً.