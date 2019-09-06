ذي قار.. بغداد تخصص مبالغ مفتوحة لتحسين الكهرباء للعام المقبل

كشفت محافظ ذي قار عادل الدخيلي، عن موافقة الحكومة بتخصص مبالغ مفتوحة لتحسين الواقع الكهربائي للعام المقبل.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعاً لخلية أزمة الكهرباء في ديوان المحافظة، اليوم الخميس، بحضور مدراء توزيع ونقل الطاقة الكهربائية ومدير قسم التشغيل في المنطقة الجنوبية، وعدد من أعضاء مجلس المحافظة لمناقشة خطة عام 2020 الخاصة بالإنتاج والتوزيع.

وذكر بيان لمكتبه، انه” تم خلال الاجتماع بحث حاجة المحافظة من الانتاج والمستلزمات الخاصة بمشاريع الطاقة الكهربائية “، مبيناً أن ” الخطة تضمنت وضع الحلول اللازمة لمشاكل الطاقة، ومتابعة مراحل التنفيذ بالشكل الصحيح “.

وطالب الدخيلي الوفد الحاضر” بضرورة تزويد المحافظة بمحطات متنقلة ومحولات وأن تأخذ بنظر الإعتبار تشييد خطوط 33KV ومحولات قادرة على فك الاختناقات في عموم اقضية ونواحي ذي قار”، لافتاَ إلى أن” الخطة تضمنت تقسيم المحافظة الى ثلاث مناطق ، شمال ووسط وجنوب واعداد برامج مفصلة لتلك المناطق”.

وكشف المحافظ عن” موافقة رئاسة الوزراء على تخصيص مبالغ استثنائية مفتوحة لتحسين الواقع الكهربائي للعام المقبل ، الامر الذي يستدعي وضع خطط دقيقة تاخذ بنظر الاعتبار المشاكل الحقيقية التي تواجه قطاع الطاقة في المحافظة ، من حيث الانتاج والتوزيع والشبكات “.انتهى