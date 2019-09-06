صفقة القرن حلبت ابقار الخليج واستقال منسقها العام،

نعيم الهاشمي الخفاجي

في توقيت مثير للتساؤلات، أعلن جيسون غرينبلات المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط، استقالته من منصبه صباح أمس الخميس، موضحا أنه سيبقى في منصبه خلال الأسابيع القليلة المقبلة حتى يكشف الرئيس دونالد ترمب عن الشق السياسي المرتقب من خطة السلام الأميركية بين الفلسطينيين والإسرائيليين المعروفة باسم «صفقة القرن».

وتلقي استقالة غرينبلات المفاجئة كثيرا من الشكوك حول أسباب الرحيل، ومستقبل الشق السياسي من الخطة الأميركية للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

المستر جيسون غرينبلات حقق اهدافه بحلب ابقارنا السمينة ولاداعي ان يستمر بمنصبه.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي مستقل.