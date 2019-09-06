كتلة تتهم رئاسة برلمان كوردستان بعدم ايصال استفسار يتعلق بمصير ثلاثة رواتب

اتهمت كتلة “حراك الجيل الجديد” يوم الخميس رئاسة برلمان اقليم كوردستان بعدم احالة استفسارات وجهتها الى حكومة الاقليم.

وقال نائب رئيس الكتلة كاوة عبد القادر للصحفيين اليوم ان احد اعمال البرلمان متابعة ومراجعة عمل الجهات التنفيذية المتمثلة بدوائر ومؤسسات حكومة الاقليم، مردفا بالقول انه “وعلى هذا الاساس وجهنا ثلاثة اسئلة الى حكومة الاقليم وعن طريق رئاسة برلمان كوردستان غير ان الاخيرة لم ترسلها بذريعة نشرها قبل وصولها الى الحكومة”.

واضاف ان “احدى الاسئلة تتعلق بأرسال بغداد لثلاثة رواتب ولم يتسلمها الموظفون في اقليم كوردستان”.