كوردستان تجري تعديلات على آلية خطب الجمعة

اعلن رئيس اتحاد علماء كوردستان، اليوم الخميس، ان عنوان خطب الجمعة سيحدد من الان وصاعدا من قبل الاتحاد، مضيفا ان خطب الجمعة يجب ان تكون مطابقة لواقع المجتمع الكوردي.

وقال المتحدث باسم الاتحاد عبدالله شيركاويي ان خطبة الجمعة وتحديد عنوان الخطب سيتم تحديده والاشراف عليه من الان فصاعدا من قبل اتحاد علماء الدين الاسلامي في كوردستان، مبينا ان الخطب تدار وفقا للتعليمات والصيغ المناسبة وحسب اوضاع المجتمع الكوردستاني.

واضاف ان هذه الخطوة تم اتخاذها عقب عدد من الاجتماعات التي جمعت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية واتحاد علماء الدين الاسلامي في كوردستانى وتم خلالها اجراء الحوارات حول الموضوع وخلصت الى ان من الافضل ان تكون الخطب ملتزمة بالموضوع ومن اجل مهنية ادارة مستوى وتوجيه خطب الجمعة في كوردستان تم تشكيل لجنة رباعية من اتحاد العلماء بمشاركة ممثل وزارة الاوقاف والشؤون الدينية وسيتم ادامة هذا النهج.

واشار الى انه في السابق لم يكن قسم خطبة الجمعة يتلاءم مع تفكير وواقع اهالي كوردستان وكانت معظمها مستنسخة، مبينا ان الخطب التي تصاغ من قبل الاتحاد متعلقة بالاوضاع الداخلية للاقليم، مبينا ان الخطب التي تطرح يجب ان تكون متناسبة الواقع الحالي للاقليم وشعب كوردستان.

وقامت وزارة الاوقاف والشؤونية الدينية خلال العامين الماضيين بتحديد موضوع خطب الجمعة.