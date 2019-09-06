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لجنة الخدمات: شركة إيرثلنك تحتكر الإنترنت في العراق

قالت لجنة الخدمات في مجلس النواب، إن شركة إيرثلنك تحتكر خدمة الإنترنت في العراق، مبينة أن هذا الإحتكار يجب أن ينتهي.

وذكر بيان لعضو اللجنة برهان المعموري أن الانترنت في العراق سيء جدا ولم يواكب التطور الحاصل في البلدان الاخرى ولم تقم الشركات بالواجبات التي عليها في تطوير هذا القطاع المهم”.

وقال إن وزارة الاتصالات يجب ان لا تتساهل مع هذه الشركات فليس من المعقول ان تحتكر شركة ايرثلنك الانترنت بنسبة 85 بالمية واصبحت كانها هي وزارة الاتصالات.

واضاف يجب النظر الى هذا الملف المهم ويجب العمل على انهاء احتكار الشركات للانترنت فهذا يتعلق بالملف الامني الوطني للعراق.

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