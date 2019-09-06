ما حقيقة منافسة نينوى لـ”دبي” ؟ المحافظ يردُّ

نفى المكتب الاعلامي لمحافظ نينوى( منصور المرعيد ) يوم الخميس الانباء التي تداولتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول تصريح نسب اليه عن عزمه جعل المحافظة تنافس إمارة دبي الاماراتية .

وقال المتحدث الرسمي باسم المحافظ في بيان اليوم، ان الأنباء التي تداولتها بعض من مواقع التواصل الاجتماعي عارية عن الصحة ولم تصدر من المحافظ اطلاقا، متهما جهات وصفها “بالمغرضة” تحاول عرقلة الجهود التي يبذلها المحافظ في مجالي الاعمار والخدمات في المدن التي تضررت جراء الصراع الذي حصل في المحافظة فضلا على جهوده في تعزيز الاستقرار وعزمه على توفير حياة كريمة لمواطني نينوى .

واشار الى سعي المحافظ لمواكبة التطور العالمي في شتى مناحي الحياة عبر مد جسور التعاون مع مختلف الجهات التي تعمل على تطوير واقع المحافظة . داعيا الجهات الإعلامية كافة الى توخي الدقة والموضوعية في تناقل التصريحات التي يجب اعتمادها من مصادرها الأصلية وليس عبر ما يشاع من جهات تحاول تعكير صفو النجاحات المتحققة في المحافظة على المستويات كافة.

وكانت صفحة على موقع فيس بوك تحمل اسم ( محافظ نينوى – منصور المرعيد ) قد نشرت منشورا تدعي فيه عزم المحافظ على جعل نينوى تنافس دبي .

واكد المتحدث باسم المرعيد : ان لا علاقة للمحافظ بهذه الصفحة او اخريات يحملن أسماء مشابهة لافتا الى ان الصفحة الرسمية والوحيدة للمحافظ تحمل العنوان التالي : منصور المرعيد Mansour Al-Maree.