محافظ نينوى يعلن عن خطة لدمج النازحين في المخيمات

اكد محافظ نينوى منصور المرعيد، الخميس، عزم المحافظة على انهاء ملف النزوح خلال المرحلة المقبلة عبر تأمين متطلبات ذلك من خلال توفير كافة المستلزمات التي تضمن لنازحي المحافظة الحياة الكريمة في مناطقهم الاصلية ومعالجة كافة العقبات التي تعترض عودتهم في الجوانب الامنية والخدمية والاقتصادية.

وقال المرعيد خلال لقائه بوفد ضم ممثلي منظمات اممية وانسانية ان “عودة النازحين الى مناطقهم في جميع مدن المحافظة هي طوعية، بعد توفير بيئة امنة لهم في جميع المجالات”.

واشار المرعيد الى ان “عملية نقل نازحي بقية المحافظات من المخيمات الواقعة في المحافظة جرت بعد التنسيق مع المؤسسات المعنية في الحكومة الاتحادية والمنظمات الدولية الانسانية”.

ولفت الى ان “هناك خطة لدمج العديد من المخيمات بعد عودة الكثير من نازحي المحافظة الى مدنهم ونقل نازحي المحافظات الاخرى اليها، وهذا ما تسبب في وجود اعداد قليلة من النازحين في عدد من المخيمات”، منوها الى ان “عملية اعادة النازحين الى مناطقهم الاصلية في مدن المحافظة لن تتم الا من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بما فيها المنظمات الانسانية الدولية مثل الهجرة الدولية وغيرها من المنظمات العاملة في المحافظة”.

بدوره اكد ممثل المنظمات الدولية العاملة في المحافظة ان “هناك خطة لدمج العديد من المخيمات نتيجة تناقص اعداد القاطنين فيها بعد اجراء عمليات احصاء بهذا الصدد وهذا ما سيوفر الكثير من الامكانيات التي يمكن استثمارها في جوانب خدمية اخرى داخل المحافظة”.