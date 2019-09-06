مسرور بارزاني يعين وزير المالية السابق بحكومة الاقليم مساعدا له

عين رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، وزير المالية السابق في حكومة الاقليم ريباز حملان مساعدا له.

وتفيد المعلومات الواردة، ان بارزاني اصدر امرا اداريا يقضي بتعيين حملان مساعدا له في شؤون المجلس الاعلى للاستثمار والخدمة العامة في الاقليم.