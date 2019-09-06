مسعود بارزاني: النصر دوما حليف اصحاب القضايا المشروعة.. وهذا الدليل

اكد رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، الخميس، ان قوات البيشمركة اثبتت للعالم ان سلاح الارادة والتضحية اقوى من اي سلاح اخر، مشددا على ان النصر حليف اصحاب القضايا المشروعة.

وجاءت تصريحات بارزاني خلال رسالة بمناسبة مرور 31 عاما على معركة خواكورك التي سجلت قوات البيشمركة بقيادته انتصارا كبيرا على قوات النظام السابق رغم التفاوت في الاسلحة والاعتدة بين الجانبين.

وقال بارزاني ان اليوم تمر ذكرى 31 عاماً على ملحمة خواكورك التي اثبتت فيها قوات البيشمركة بصمودها وتضحياتها للعدو ان الارادة والتضحيات اقوى من اي سلاح، مشددا على ان النصر حليف اصحاب القضية المشروعة.

واشار الى ان في ملحمة خواكورك وعلى الرغم من قلة السلاح والعدة والعدد استطاعت قوات البيشمركة توجيه ضربة كبيرة للعدو وابقاء الامل حيا في اعماق نفوس الشعب الكوردستاني.

ووجه بارزاني بهذه المناسبة “التحية للارادة الفولاذية للبيشمركة وشهداء تلك الملحمة وجميع الشهداء على طريق حرية كوردستان”.