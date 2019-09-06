مقتدى الصدر يغرد “الوداع ياموطني: نهاية الحكومة العراقية والتحول لدولة الشغب

هدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الحكومة العراقية بالـ”براءة منها”، وذلك بعد ساعات من اعلان الحشد الشعبي تشكيل قوة جوية، -على الاقل على مايبدو ذلك-.

وقال الصدر في تغريدة على حسابه بتويتر، “#الوداع_يا_موطني:

يُعَد ذلك إعلاناً لنهاية الحكومة العراقية.. ويُعَد ذلك تحولاً من دولة يتحكم بها القانون الى: #دولة_الشَغَبِ واذا لم تتخذ الحكومة اجراءاتها الصارمة..

فاني اعلن براءتي منها.. #سلاما_موطني.. المُعزي والمعزّى”.

واظهر كتاب لهيئة الحشد الشعبي بتوقيع نائب الرئيس ابو مهدي المهندس، اعتزام تشكيل قوة جوية تابعة للهيئة برئاسة صلاح مهدي حنتوش، بعد عدة تفجيرات استهدفت مخازن أسلحة مملوكة للحشد واتهمت إسرائيل بالوقوف ورائها.