هل زار الفياض روسيا لشراء صواريخ؟.. الأمن البرلمانية ترد

كشفت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، الخميس، حقيقة تعاقد مستشار الامن الوطني العراقي فالح الفياض مع روسيا على صواريخ دفاع جوي.

وقال عضو اللجنة علي الغانمي، ان “زيارة مستشار الامن الوطني العراقي، رئيس هيأة الحشد الشعبي فالح الفياض الى روسيا مهمة جداً، وهي ليست الزيارة الاولى له لموسكو”، مبينا ان “الهدف من الزيارة مناقشة عدة قضايا أمنية مهمة على رأسها عملية مكافحة الارهاب وتعقب الارهابيين المطلوبين”.

وبين الغانمي ان “بين العراق وروسيا مشاريع أمنية كبيرة، خصوصا فيما يتعلق بالسلاح الجوي ومنظومات التسليح”، مؤكدا ان “هدف زيارة الفياض الى روسيا ليس من أجل ابرام صفقات اسلحة جديدة مع روسيا، ولو كان الامر كذلك لرافق الفياض عدد من الشخصيات العراقية المختصة بمجال التسليح”.

وكشفت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، يوم السبت، عن وجود حوارات عراقية – روسية لشراء منظومة اس 300 من موسكو.

وقال رئيس اللجنة محمد رضا الحيدري ان “هناك مباحثات ووفود تذهب الى روسيا من أجل التعاقد على اسلحة القوة الجوية او طيران او الدفاع الجوي، لكن هناك تأثيرات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على صفقة شراء العراق الاسلحة من باقي الدول”.

وبين الحيدري ان “الولايات المتحدة الامريكية لم تطبق بنود الاتفاقية الأمنية، المتعلقة بحماية الاجواء العراقية، خصوصا مع وجود خروقات خطيرة وكبيرة، من قصف مخازن الاسلحة العراقية، التي هي خزين لمقاتلة ارهابيي تنظيم داعش”.

وأكد انه “على العراق في الوقت الحاضر ان يسرع بالتعاقد مع روسيا لشراء اسلحة دفاع جوي متطورة، لو تعاقدت بغداد مع موسكو على منظومة اس 300، بأربعة كتائب فهي كافية لتغطية كافة العراق، وهذه الصفقة تعادل صفقة الـ f16، خصوصا نحن في الوقت الحاضر ليس بحاجة لهكذا طائرات، فنحن لا ننوي مهاجمة اي دولة”.