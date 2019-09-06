هيئة ذوي الإعاقة تعلن الوجبة الـ(١٤) من أسماء المشمولين براتب المعين المتفرغ وتدعوهم الى مراجعتها لإكمال إجراءات إصدار (الماستر كارد)

تدعـو هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المتقدمين الى الشمول الجديد براتب المعين المتفرغ لعام 2019 ممن اكملوا اجراءات الفحص الطبي الى المراجعة لاستلام الاستمارة الخاصة باصدار البطاقة الذكية (الماستر كارد ) بحضور المعين فقط في بغداد والمحافظات وحسب قوائم الاسماء المنشورة لمحافظة بغداد وذلك ابتداء من يوم الاحد الموافق ( ٨-٩-٢٠١٩) من الساعة الثامنة والنصف صباحا ولغاية الساعة الواحدة والنصف مع جلب المستمسكات الأصلية للطرفين المعين والمعاق وصورة عن القرار الطبي في مقر الهيئة الكائن في الوزيرية مقابل معهد النفط والقرارات الطبية المشمولة المنجزة لغاية (30-6-2019) فقط .

اما ما يخص اقسام الهيئة في المحافظات فستكون المراجعة وفق الية يحددها كل قسم وتنشر الاسماء في صفحة الفيس بوك الخاصة بهم. علما ان اسماء المشمولين لمحافظة بغداد منشورة في الموقع الالكتروني والصفحات الرسمية العائدة للوزارة وصفحة الهيئة الرسمية على شكل وجبات بواقع (٢٠٠) اسم يوميا راجين الالتزام بالتسلسلات والمواعيد المحددة لضمان انسيابية العمل والمراجعة بكل سهولة ويسر.

يرجى الالتزام بالأسماء المعلنة ولن يتم استقبال من لم يظهر اسمه في قوائم المراجعة التي ستكون في مقر الهيئة في بغداد الوزيرية مقابل معهد النفط .