وزارة التربية تقيم ندوة علمية حول التعليم الالكتروني واهميته لصفوف التربية الخاصة في محافظة البصرة

اقامت وزارة التربية / المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي / قسم التربية الخاصة بالتعاون مع المديرية العامة للتربية في محافظة البصرة ندوة علمية حول التعليم الألكتروني واهميته لصفوف التربية الخاصة في قاعة مدرسة الموهوبين .

مديرية العلاقات العامة والاعلام في الوزارة اوضحت إن الندوة التي شارك فيها عدد من معلمي التربية الخاصة تضمنت محاضرة حول علمية التعليم الألكتروني ودوره في المناهج الدراسية المعتمدة ودرس تدريبي حول كيفية استخدام السبورة الذكية وشاشة العرض في التعليم مما يؤدي الى تطوير صفوف التربية الخاصة لتواكب احدث التقنيات المستخدمة في دول العالم .

كما قدمت المشرفة التربوية وفاء محمد علي البركات شرحا وافيا عن برنامج التعليم الألكتروني في تربية البصرة التي تعتبر رائدة فيه على عموم المديريات ، بعدها قدم الأستاذ خلف عبدالوهاب مدرب البرنامج محاضرة حول استخدام التعليم الألكتروني كوسيلة تعليمية وحوسبة المناهج بما يحقق نقلة نوعية في مجال التعليم .

فراس محمد حسن

مدير العلاقات العامة والاعلام