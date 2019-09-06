وزير الدفاع العراقي يأمر بإحالة عدد من الضباط والقادة الى المحاكم العسكرية

امر وزير الدفاع نجاح الشمري، الخميس، بإحالة عدد من الضباط والقادة، وبرتب كبيرة الى المحاكم العسكرية المختصة بتهم تتعلق بالفساد.

جاء ذلك في بيان مقتضب نشرته الوزارة على موقعها الالكتروني الرسمي اليوم الخميس.

ولم يخض البيان بمزيد من التفاصيل.