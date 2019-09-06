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يضحكون على ذقوننا

اعضاء الرئاسات الثلاث و شبكاتها ينعقون بانتشار الفساد في مؤسساتهم و يطالبون بالقضاء عليه لقشمرة ولد الخايبة و الضحك على ذقونهم لانهم فاسدون.

الادلة على ذلك:

اولا: يثرثرون عن الرواتب و المخصصات و الامتيازات الفاحشة و مع ذلك يتقاضونها بالدولار كل شهر قبل ان يتقاضى المتقاعدون رواتبهم الهزيلة.

ثانيا: يثرثرون عن العمولات و الرشوة في مشاريع الاستثمار و نهب عقارات و اراضي الدولة بينما هم من اول المساهمين فيها.

ثالثا: يثرثرون عن تعيين الاقارب و الاحباب في دوائر الرئاسات الثلاث و شبكاتها بينما اقاربهم و احبابهم اول المستفيدين من الوظائف و محافظ كربلاء قال هذا قانوني بعد تعيين ابنه و زوجته.

رابعا: يثرثرون عن تدهور التعليم بكل مراحله بينما مدارسهم و كلياتهم في كل مكان.

خامسا: يثرثرون عن تردي الطاقة الكهربائية بينما هم ينعمون بالثريات و الثلاجات و السخانات و المبردات و المدفئات في المنطقة الخضراء و في مساكنهم بلاش.

سادسا: يثرثرون غن الماء الخابط الملوث الذي يشربه المواطنون خاصة في البصرة ام النفط بينما هم و اقرباؤهم و أحباؤهم يشربون الماء الزلال و العصائر بلاش.

سابعا: يثرثرون عن فساد مزاد بيع الدولار الذي اسسه العلاق الملاق بينما شركاتهم و مراكز صيرفتهم و مصارفهم الوهمية اول المستفيدين منه.

ختاما: اكرمونا سكوتكم لان الشريف و النزيه و العفيف لا يمكنه العيش في مواخير الرئاسات الثلاث و شبكاتها لان الكل حرامية.

ملاحظة: معمّميكم افسد من الافندية و محجباتكم افسد من عاريات الصدور.

احمد كاظم

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