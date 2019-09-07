أميرة بدر عن نانسي عجرم: هي التي تشبهني لأني لم أجر عمليات تجميل

نفت الممثلة المصرية أميرة بدر وجود شبه بينها وبين الفنانة نانسي عجرم. وعن موقفها من تشبيه البعض لها بنانسي قالت أميرة بدر” أنا لا أجد أنني أشبهها”. وتابعت “تشبيهي لها لا يزعجني أبداً لأنني أحبها جدا وأجدها cute. وفي حال وجد شبه بيننا، فإنها هي التي تشبهني لأنني لم أخضع لعمليات تجميل”.

ورداً على السؤال بأن شكلها تغير بسبب عمليات التجميل ” أمر طبيعي أن يتغيّر الشكل. الفنانة تتعلم اختيار الماكياج الذي يناسبها والجلوس أمام الكاميرا، وكيف يكون شكل الحاجبين والماكياج لمناسب لها”، لكنها لم تعلق مجدداً على موضوع عمليات التجميل.