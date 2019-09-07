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احباط محاولة تهريب عشرات السيارات اقصى جنوب العراق

افادت هيأة المنافذ الحدودية يوم الجمعة بإحباط محاولة تهريب عشرات السيارات الى الداخل من ميناء ام قصر في محافظة البصرة اقصى جنوب البلاد.

وذكرت الهيئة في بيان اليوم انه “بناءً على المعلومات الواردة من شعبة الاستخبارات المنفذ وتنفيذاً لقرار السيد قاضي التحقيق محكمة ام قصر تم فتح حاويات عدد “١٨ حجم ٤٠ قدم” في رصيف ٦ في ميناء أم قصر الجنوبي من قبل لجنة مشتركة.

واضاف البيان انه “تبين وجود عجلات “عدد ٦٤ عجله دون الموديل معده للتهريب” مخبأة خلف اثاث منزلي تم تنظيم محضر اصولي من قبل الدوائر ذات العلاقة وحجزت المضبوطات في مركز شرطة كمرك خور عبدالله”.

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